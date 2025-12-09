Language
    ग्रेटर नोएडा में मिंडा कॉर्पोरेशन समेत दो कंपनियां लगाएंगी औद्योगिक इकाई, 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    मिंडा कॉर्पोरेशन और एक अन्य कंपनी ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगी। इस परियोजना से 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। य ...और पढ़ें

    यीडा कार्यालय में मिंडा कॉरपोरेशन लि. के अधिकारियों को आवंटन पत्र सौंपते सीईओ राकेश कुमार सिंह। सौ. यीडा 

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने सोमवार को मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड व पालीनामस इंडस्ट्रीज को औद्योगिक भूखंड का आवंटन किया। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को आवंटन पत्र सौंपा। सेक्टर दस में दोनों इकाई स्थापित होंगी। इसमें छह सौ करोड़ से अधिक का निवेश होगा और दो हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने का फायदा लेने के लिए निवेशक यीडा में लगातार निवेश कर रहे हैं। मिंडा कॉरपोरेशन लि. की ओर से शासन को दिए गए निवेश प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए यीडा ने कंपनी को इकाई लगाने के लिए सोमवार को सेक्टर दस में 23 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है।

    प्रदेश सरकार की फार्च्यून 500 कंपनी की पॉलिसी के तहत जमीन आवंटन में सब्सिडी दी गई है। स्थापित होने वाली इकाई में करीब 48,00,000 यूनिट्स वायरिंग हार्नेस व अन्य संबंधित कनेक्शन सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी यीडा क्षेत्र में 522.279 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इससे युवाओं को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी को इससे पहले भी यीडा क्षेत्र में भूखंड आवंटन हो चुका है।

    आवंटन पत्र सौंपने के मौके पर मिंडा समूह के कारपोरेट अफेयर के प्रमुख अमित जालान, यीडा एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह व ओएसडी शैलेंद्र भाटिया उपस्थित रहे।इसके अतिरिक्त यीडा ने पालीनामस इंडस्ट्रीज को भी दस हजार वर्गमीटर का भूखंड का आवंटन किया है।

    कंपनी यीडा क्षेत्र में 75 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें पांच सौ से छह सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थापित होने वाली इकाई में फ्रिज, वाशिंग मशीन, दो व चार पहिया वाहन, एलईडी लाइटिंग, एमसीवी व इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए पालीमर कंपाउंड का निर्माण करेगी।