Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता को थप्पड़ मारने पर युवक का खौंफनाक कदम, बीच सड़क पर की मारपीट; दो गिरफ्तार

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:28 AM (IST)

    एक व्यक्ति ने अपने पिता को थप्पड़ मारने के आरोपी से बीच सड़क पर बदला लिया। पीड़ित पर थप्पड़ मारने का आरोप है, जिसके कारण उसे सार्वजनिक रूप से पीटा गया। इस घटना के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू होने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा में एक युवक को सड़क पर पीटा गया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास कार सवार युवक के साथ मारपीट की गई। उसकी कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश कर रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि पिता द्वारा थप्पड़ मारे जाने से गुस्साए बेटे और उसके दोस्तों ने मारपीट की। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन पहले चूहड़पुर गांव में कुआं पूजन समारोह का आयोजन था। इसमें दनकौर थाना क्षेत्र के आटा गांव निवासी सतीश शामिल हुआ था। समारोह में शराब पार्टी के दौरान सतीश का चूहड़पुर गांव के ओमप्रकाश से विवाद हो गया। सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया।

    ओमप्रकाश के बेटे विनीत को जब इसकी जानकारी हुई तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा और सतीश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया। इसके बाद से विनीत अपने पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने की फिराक में था।

    मंगलवार को सतीश अपनी कार से किसी काम से ग्रेटर नोएडा जा रहा था। विनीत और उसके दोस्तों ने पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी के पास सतीश को घेर लिया। उन्होंने उसे बीच सड़क पर ही कार से खींच लिया और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसकी कार भी क्षतिग्रस्त कर दी।

    सोसाइटी के लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। बीटा-2 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चुहड़पुर गाँव निवासी विनीत और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।