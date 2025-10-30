पिता को थप्पड़ मारने पर युवक का खौंफनाक कदम, बीच सड़क पर की मारपीट; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास कार सवार युवक के साथ मारपीट की गई। उसकी कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश कर रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि पिता द्वारा थप्पड़ मारे जाने से गुस्साए बेटे और उसके दोस्तों ने मारपीट की। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दो दिन पहले चूहड़पुर गांव में कुआं पूजन समारोह का आयोजन था। इसमें दनकौर थाना क्षेत्र के आटा गांव निवासी सतीश शामिल हुआ था। समारोह में शराब पार्टी के दौरान सतीश का चूहड़पुर गांव के ओमप्रकाश से विवाद हो गया। सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया।

ओमप्रकाश के बेटे विनीत को जब इसकी जानकारी हुई तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा और सतीश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया। इसके बाद से विनीत अपने पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने की फिराक में था।

मंगलवार को सतीश अपनी कार से किसी काम से ग्रेटर नोएडा जा रहा था। विनीत और उसके दोस्तों ने पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी के पास सतीश को घेर लिया। उन्होंने उसे बीच सड़क पर ही कार से खींच लिया और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसकी कार भी क्षतिग्रस्त कर दी।

सोसाइटी के लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। बीटा-2 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चुहड़पुर गाँव निवासी विनीत और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।