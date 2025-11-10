नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी परिसर बना अखाड़ा, छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट; कपड़े भी फाड़े

जागरण संवाददाता नोएडा। नोएडा में सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के महर्षि यूनिवर्सिटी के परिसर में मारपीट का वीडियो सोमवार को शोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में छात्रों के दो गुटों में मारपीट होती नजर आ रही है।

एक मिनट दो सेकंड और नौ सेकंड के दो वीडियो में छात्रों के दो गुट आमने-सामने नजर आ रहे हैं। एक गुट के कई लोग काली शर्ट पहने युवक को जमीन पर गिरा-गिराकर पीट रहे हैं। दो अन्य युवकों से भी हाथापाई कर रहे हैं। मारपीट में युवक की काली शर्ट भी फटी दिख रही है।