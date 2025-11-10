Language
    नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी परिसर बना अखाड़ा, छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट; कपड़े भी फाड़े

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    नोएडा के महर्षि यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र एक-दूसरे को पीटते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा गार्ड बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता नोएडा। नोएडा में सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के महर्षि यूनिवर्सिटी के परिसर में मारपीट का वीडियो सोमवार को शोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में छात्रों के दो गुटों में मारपीट होती नजर आ रही है।

    एक मिनट दो सेकंड और नौ सेकंड के दो वीडियो में छात्रों के दो गुट आमने-सामने नजर आ रहे हैं। एक गुट के कई लोग काली शर्ट पहने युवक को जमीन पर गिरा-गिराकर पीट रहे हैं। दो अन्य युवकों से भी हाथापाई कर रहे हैं। मारपीट में युवक की काली शर्ट भी फटी दिख रही है।

    वहीं, एक गार्ड दोनों गुटों को अलग-अलग करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छात्र बाहर मिलने और मेरा भाई है, अब लगा हाथ जैसी बातें बोलते भी नजर आ रहे हैं। प्रबंधन और पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कर रही है।