ग्रेटर नोएडा में तेज आवाज में गाना बजाना गुजरा नागवार, मारपीट कर किया घायल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में युवक को तेज आवाज में गाना सुनना भारी पड़ गया। पड़ोस में रह रहे किरायेदार युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटेल नगर में मुकेश परिवार के साथ रहते हैं। उनका भांजा विक्की करन एंक्लेव में रहता था। जो शुक्रवार को अपना कमरा चेंज कर पटेल नगर शिफ्ट होने के लिए सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करते समय उसने म्यूजिक सिस्टम पर तेज धून में गाना बजा दिया। जो पड़ोस में रह रहे रीतिक व प्रदीप से उसके साथ मारपीट कर दी।