    ग्रेटर नोएडा में तेज आवाज में गाना बजाना गुजरा नागवार, मारपीट कर किया घायल

    By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:42 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में तेज आवाज में गाना बजाने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित, जो कमरा बदल रहा था, ने म्यूजिक सिस्टम पर तेज गाने बजाए, जिससे पड़ोसी नाराज हो गए। पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    एक कालोनी में युवक को तेज आवाज में गाना सुनना भारी पड़ गया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में युवक को तेज आवाज में गाना सुनना भारी पड़ गया। पड़ोस में रह रहे किरायेदार युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

    पटेल नगर में मुकेश परिवार के साथ रहते हैं। उनका भांजा विक्की करन एंक्लेव में रहता था। जो शुक्रवार को अपना कमरा चेंज कर पटेल नगर शिफ्ट होने के लिए सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करते समय उसने म्यूजिक सिस्टम पर तेज धून में गाना बजा दिया। जो पड़ोस में रह रहे रीतिक व प्रदीप से उसके साथ मारपीट कर दी।

    मारपीट की घटना में विक्की के सिर में गंभीर चोट आई है। उसका उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।