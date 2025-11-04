नोएडा में बिना दस्तावेजों के जमीन पर कब्जा, बिल्डर का काला खेल उजागर

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली के एक बिल्डर ने एक व्यक्ति पर बिना किसी दस्तावेज़ या पूरी राशि चुकाए उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। पैसे मांगने पर, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे निठारी गाँव बुलाया और दस्तावेज़ों पर जबरन हस्ताक्षर करने की कोशिश की। अदालत के आदेश पर, पीड़ित ने सेक्टर 20 थाने में आरोपी समेत पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

गणेश नगर, दिल्ली निवासी कमल दत्ता डीपीएल फ़र्म्स एंड बिल्डर्स नामक एक फर्म के मालिक हैं। इस फर्म के पास पटपड़गंज, दिल्ली और नगला नंगली, नोएडा में काफ़ी ज़मीन है। राजेंद्र नगर, दिल्ली निवासी पवन चावला ने इस ज़मीन के लगभग 3,700 वर्ग गज हिस्से को खरीदने के लिए पहले ही बातचीत कर ली है।

इस प्रस्ताव को फर्म के निदेशक मंडल ने 2022 में पारित भी कर दिया था। आरोप है कि पवन ने शुरुआत में अग्रिम भुगतान कर दिया था। व्यावसायिक मजबूरियों का हवाला देते हुए, उन्होंने मई 2022 में ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। हालाँकि, पवन ने अभी तक दस्तावेज़ नहीं बनवाया है और न ही शेष राशि का भुगतान किया है।

वह भुगतान के किसी भी अनुरोध को टाल रहे हैं। पवन ने उसे 3 अगस्त, 2025 को बातचीत के लिए निठारी गाँव बुलाया था। पवन ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर उससे जबरन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की। मना करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।