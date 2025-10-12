करवा चौथ पर 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार, धनतेरस-दिवाली पर बाजार में दिखेगी और तेजी

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। करवा चौथ के त्योहार ने बाजारों में रौनक ला दी है। त्योहारी सीजन में जिले के बाजारों में जबरदस्त चहल-पहल देखी गई, जिसके चलते विभिन्न सेगमेंट में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का आंकलन हुआ है। हाल में ही जीएसटी की संशोधित दरों का भी बाजार पर सकारात्मक असर दिखाई दिया है। जिससे इस साल करवा चौथ पर बाजारों में खरीदारी के प्रति लोगों का खास उत्साह रहा।

व्यापारियों और बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक, साड़ी का कुल कारोबार 10 करोड़, चूड़ी का 8 करोड़, श्रृंगार के सामान 7 करोड़, सोने-चांदी व हीरे जरित आभूषण 50 करोड़, मिठाई 10 करोड़, टेंट, मेहंदी समेत अन्य पारंपरिक वस्तुएं व उपहारों की करीब 15 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई, जिसने स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी।

कैट के प्रतिनिधियों ने बताया कि देश भर में त्योहारों के दौरान खर्च में वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है, और गौतमबुद्ध नगर का बाजार भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। वोकल फार लोकल अभियान ने स्थानीय व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाया है।