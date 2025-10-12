Language
    करवा चौथ पर 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार, धनतेरस-दिवाली पर बाजार में दिखेगी और तेजी

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    करवा चौथ के त्योहार पर इस बार बाजार में खूब रौनक रही। देशभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हुआ। महिलाओं ने सौंदर्य उत्पादों में बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई, जिससे सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भीड़ रही। मिठाई और उपहार की दुकानों पर भी खूब बिक्री हुई। ऑनलाइन शॉपिंग का भी चलन देखने को मिला, जहाँ ई-कॉमर्स वेबसाइटों ने विशेष छूट दी।

    जेपी अमन सोसायटी में करवाचौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए महिलाएं। सौ. निवासी

    रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। करवा चौथ के त्योहार ने बाजारों में रौनक ला दी है। त्योहारी सीजन में जिले के बाजारों में जबरदस्त चहल-पहल देखी गई, जिसके चलते विभिन्न सेगमेंट में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का आंकलन हुआ है। हाल में ही जीएसटी की संशोधित दरों का भी बाजार पर सकारात्मक असर दिखाई दिया है। जिससे इस साल करवा चौथ पर बाजारों में खरीदारी के प्रति लोगों का खास उत्साह रहा।

    व्यापारियों और बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक, साड़ी का कुल कारोबार 10 करोड़, चूड़ी का 8 करोड़, श्रृंगार के सामान 7 करोड़, सोने-चांदी व हीरे जरित आभूषण 50 करोड़, मिठाई 10 करोड़, टेंट, मेहंदी समेत अन्य पारंपरिक वस्तुएं व उपहारों की करीब 15 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई, जिसने स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी।

    कैट के प्रतिनिधियों ने बताया कि देश भर में त्योहारों के दौरान खर्च में वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है, और गौतमबुद्ध नगर का बाजार भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। वोकल फार लोकल अभियान ने स्थानीय व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाया है।

    इस अभियान ने न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया, बल्कि उपभोक्ताओं को देसी ब्रांड्स की ओर आकर्षित भी किया। करवा चौथ के लिए महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों और गहनों की खरीदारी में विशेष रुचि दिखाई। साड़ियों, लहंगों, चूड़ियों, मंगलसूत्र, और मेकअप के सामान की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं।


    - दशहरा से ही बाजार ने इस साल अपनी तेजी दिखानी शुरू कर दी। धनतेरस और दिवाली पर बाजार में और तेजी दिखेगी।

    - नवनीत गुप्ता, चेयरमैन यूपी युवा व्यापार मंडल

    ग्राहकों का उत्साह देखते ही बना। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही व्यापारियों को आने वाले दिनों में और अधिक बिक्री की उम्मीद है।

    - एसके जैन, कैट संयोजक व अध्यक्ष सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन

    त्योहारी मौसम स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। जिले के बाजारों में इस बार का उत्साह न केवल व्यापारियों, बल्कि पूरे खरीदारों के लिए भी शानदार विकल्प व आफर हैं।

    - मुकुल गोयल, व्यापारी जगतफार्म

    करवा चौथ पर करीब सौ करोड़ का कारोबार हुआ है। यह बाजार के लिए शुभ संकेत है। सजावटी सामानों के साथ होम अल्पलायंस समेत स्वदेशी उत्पादों का आगे बढ़ेगा।

    - विकास जैन, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी युवा व्यापार मंडल