जेवर एयरपोर्ट पर क्यों घट रहे यात्री? जुलाई में 76000 ने किया सफर, सितंबर में 27% गिरावट के बाद सिर्फ 56000 दर्ज

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में शुरुआती बढ़ोतरी के बाद लगातार दो महीने गिरावट दर्ज की गई है।

करीब 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज

एयरपोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के मासिक यातायात आंकड़ों के अनुसार जुलाई में एयरपोर्ट से 76,593 यात्रियों ने सफर किया था। अगस्त में यह संख्या घटकर 58,520 और सितंबर में 55,890 रह गई। जुलाई की तुलना में सितंबर में 20,703 यात्री कम हुए हैं। दो महीने में यात्रियों की संख्या में करीब 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

जून से सितंबर तक कुल 2,11,525 यात्री आए एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ था। जून के शेष दिनों में 20,522 यात्रियों ने हवाई सफर किया। जुलाई में यात्रियों की संख्या बढ़कर 76,593 पहुंच गई।