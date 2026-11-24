जागरण संवाददाता, जेवर। दयानतपुर गांव में गैस सिलिंडर विस्फोट में जान गंवाने वाले पिता-पुत्र का मंगलवार सुबह गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं तो गांव में हर आंख नम हो गई।

अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांवों के लोग मौजूद रहे। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता-पुत्र की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

क्या था पूरा मामला?

मृतक वीरपाल (55) और उनके बेटे अभिषेक (22) के घर में इन दिनों खुशियों की तैयारियां चल रही थीं। एक दिसंबर को परिवार की बेटी की शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार शाम हुए दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।

जिस घर से ठीक एक सप्ताह बाद बेटी की डोली विदा होनी थी, उसी घर से मंगलवार सुबह पिता-पुत्र की अर्थियां उठीं। छोटे भाई शुखपाल ने बेहद गमगीन माहौल में भाई और भतीजे के शव को मुखाग्नि देते हुए अंतिम संस्कार किया। पिता और भाई को खोने के गम के बीच बेटी का धैर्य भी जवाब दे गया।