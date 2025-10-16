जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण, 112 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जेवर के छह गांवों में 1181.27 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। विस्थापित होने गांव करौली बांगर,रन्हेरा, कुरैब गांव में पुश्तैनी मकानों को मुआवजा उठाने के बाद बड़े स्तर पर और ज्यादा मुआवजे व प्लाट के लालच में अवैध निर्माण किया जा रहा है।

दैनिक जागरण ने प्रकाशित की थी खबर सूचना के बाद तहसीलदार जेवर ने लेखपालों की टीम गांव-गांव भेज सर्वे कराया तो वास्तव में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण होता मिला। इसके बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस देते हुए काम बंद करने को कहा लेकिन कोई असर होता नहीं दिखा। दैनिक जागरण ने 15 अक्टूबर के अंक में एयरपोर्ट के दूसरे चरण में मुआवजा लेकर फिर कर रहे अवैध निर्माण शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद उपजिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह ने कोतवाली जेवर व रबूपुरा को अवैध निर्माण रुकवाने के अलावा आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

उपजिलाधिकारी जेवर ने जेवर व रबूपुरा कोतवाली पुलिस को भेजे पत्र में बताया कि एयरपोर्ट के स्टेज दो के फेज एक की परियोजना के विकास और विस्तारीकरण के लिए धारा 11 की उपधारा 1 की अधिसूचना काफी समय पहले जारी हो चुकी है। जिसके बाद धारा 11 की उपधारा 4 के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग दुर्भावना से प्रेरित होकर अनुचित लेने व राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से करौली बांगर, रन्हेरा व कुरैब आदि गांव में अधिग्रहित की जा रही जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं।

मकानों का दो गुना मुआवजा इससे दोबारा से मकानों का दो गुना मुआवजा और विस्थापन टाउनशिप में गलत तरीके से प्लाट के हासिल किया जा सके। उपजिलाधिकारी जेवर ने कोतवाली पुलिस को भेजे पत्र में स्पष्ट कहा कि क्षेत्रीय लेखपालों और कोतवाली पुलिस समन्वय बनाते हु अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं। अनुचित लाभ लेने की नियत से निर्माण करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई करें।

दो गांव के 112 लोगों पर एफआईआर उपजिलाधिकारी कार्यालय से जेवर के करौली बांगर के माजरा नगला हुकमसिंह व रन्हेरा गांव में अवैध निर्माण करने वाले 112 लोगों के नामजद व अवैध निर्माण की फोटो सहित कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। जेवर के करौली बांगर में 41 स्थानों पर 90 लोग व रन्हेरा गांव में 21 स्थानों पर 22 लोगों के अवैध निर्माण करने की पुष्टि हुई है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र जेवर व रबूपुरा पुलिस को भेजा गया है।