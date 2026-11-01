ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बकरा चोर गैंग के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली; तमंचा और नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। थाना जारचा पुलिस और बकरा चोरी करने वाले शातिर बदमाशों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हो गई। प्यावली डैम के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के रोकने पर बाइक भगाने की कोशिश पुलिस के अनुसार 1 नवंबर 2026 को जारचा थाना पुलिस प्यावली डैम के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की।

पीछा करने पर खुद को घिरता देख एक बदमाश बाइक से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से मिला जिंदा कारतूस घायल की पहचान कमल उर्फ कमलुआ उर्फ कल्लू पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, थाना गुन्नौर, जनपद संभल, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस तथा चोरी के बकरे बेचकर प्राप्त 7560 रुपये बरामद हुए हैं।