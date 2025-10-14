इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा दे 10 लाख हड़पे, चार आरोपितों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का लालच देकर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर सेक्टर 44 के रहने वाली महिला से 10 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने चार लोगों पर पहले नौकरी और फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी की। पीड़िता ने काेर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा सेक्टर 44 छलेरा गांव की पूजा चौहान जनवरी में नौकरी की तलाश कर रही थीं। उन्होंने नौकरी डाट काम समेत कई वेबसाइट पर अपना सीवी डाल दिया था। फरवरी में कार्तिकेय नाम के व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को सीआइपीएल कंपनी कार्यालय का कर्मी बताया था। कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी पद की रिक्ति होना बताया था। उसके बाद सीआइपीएल की एचआर हेड बताते हुए मंजीत अहलावत का फोन आया था।
उन्होंने गोपनीयता बरतते हुए 27 फरवरी को सेक्टर 138 स्थित कार्यालय में साक्षात्कार के लिए बुलाया था। उसके बाद सेक्टर छह स्थित एमडी कार्यालय में साक्षात्कार कराया था, लेकिन पूजा का चयन नहीं हुआ था। उसके बाद पूजा मंजीत के संपर्क में रही। कुछ दिन बाद मंजीत ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनवाने के लिए बोला।
आरोप है कि सभी ने मिलकर करोड़पति बनने के सपने दिखाये। कई बार में 10 लाख रुपये से ज्यादा ले लिए। पूजा ने काम नहीं मिलने पर रकम वापस मांगी तो आरोपित धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्तिकेय, मंजीत, सुदीप, आयुषी व अन्य दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।