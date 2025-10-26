Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा एयरपोर्ट के पास 200 करोड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, एक ही छत के नीचे मिलेगी कई सुविधाएं

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक 200 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। एक्वा पार्क में मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार की मछलियां होंगी। जिले के 9 तालाबों और 504 पोखरों का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। मंत्री ने लाभार्थियों को पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 200 करोड़ रुपये में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 200 करोड़ रुपये में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। पार्क बनाने में केंद्र और राज्य सरकार की 60 और 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी। यह प्रस्ताव भेजा गया है। एक्वा पार्क में मत्स्य पालन के प्रशिक्षण से लेकर अलग-अलग प्रकार की मछलियां होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं होंगी। जिले को हाईटेक मत्स्य पालन व्यवस्था रखने और यूपी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के केबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने सेक्टर-38 स्थित शक्ति सदन गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए कही।

    उन्होंने मंडल व जिला स्तरीय अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक्वा पार्क बनाने की योजना के साथ ही जिले के 9 तालाबों और 504 पोखरों का सुंदरीकरण किया जाएगा।

    बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, नील क्रांति मिशन, निशाद राज योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना सहित अन्य योजनाओं का विस्तृत अवलोकन किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ हो और उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिले।

    मंत्री ने कहा कि जिले मेंं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आठ, निशाद राज योजना के दो, प्रधानमंत्री मत्स्य संवीदा योजना के 15 और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के 242 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए लीड बैंक अधिकारियों को लोन की सुविधा बिना देरी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।