नोएडा एयरपोर्ट के पास 200 करोड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, एक ही छत के नीचे मिलेगी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 200 करोड़ रुपये में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। पार्क बनाने में केंद्र और राज्य सरकार की 60 और 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी। यह प्रस्ताव भेजा गया है। एक्वा पार्क में मत्स्य पालन के प्रशिक्षण से लेकर अलग-अलग प्रकार की मछलियां होंगी।

एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं होंगी। जिले को हाईटेक मत्स्य पालन व्यवस्था रखने और यूपी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के केबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने सेक्टर-38 स्थित शक्ति सदन गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए कही।

उन्होंने मंडल व जिला स्तरीय अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक्वा पार्क बनाने की योजना के साथ ही जिले के 9 तालाबों और 504 पोखरों का सुंदरीकरण किया जाएगा।

बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, नील क्रांति मिशन, निशाद राज योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना सहित अन्य योजनाओं का विस्तृत अवलोकन किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ हो और उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिले।