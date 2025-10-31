डॉक्टरों की लापरवाही से खराब हुई मासूम की हथेली, ऑपरेशन कर काटी, हमेशा के लिए छीन गई सुनहरे पलों की खुशियां

जागरण संवाददाता, नोएडा। 25 दिन की वो मासूम, जो पालने में झूलते हुए अंगूठे को चूसकर कभी अठखेलियां करती। आज लापरवाह और गैर-जिम्मेदार डॉक्टरों ने उसके उन सुनहरे पलों को जिंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए छीन लिया। बृहस्पतिवार को चाइल्ड पीजीआई में डॉक्टरों ने मासूम का ऑपरेशन कर खराब हथेली को काट दिया है। एनआइसीयू में आक्सीजन से किस्तों पर श्वास ले रही मासूम केवल दर्द से तड़पती हुई सिसकियां तो लेती है लेकिन, किसी से दुख बयां नहीं कर पाती। कुछ महीने बाद जब वह बड़ी होकर अपनी कटी हथेली देखेगी तो किस्मत को कोसने के लिए उसके पास केवल आंखों में आंसू होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चाइल्ड पीजीआई में दोपहर बाद पांच डॉक्टरों ने मासूम की हथेली का आपरेशन किया। विशेषज्ञों ने खराब हथेली को काटकर उसकी सर्जरी कर दी है। बच्ची की हालत अभी गंभीर है। चिकित्सकों ने आक्सीजन के साथ एनआइसीयू में शिफ्ट किया है। वहां महिला एवं बालरोग विशेषज्ञ समेत चार डाक्टरों की टीम व नर्सिंग स्टाफ देखभाल कर रहा है।

चिकित्सक बच्ची के लिए अगले 24 घंटे सबसे अहम मान रहे हैं। राहत की बात यह है कि आपरेशन से पहले बच्ची की सभी जरूरी जांच रिपोर्ट सामान्य आई। इससे चिकित्सक राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन, एनआइसीयू में मानिटर यूनिट पर स्टाफ टीम लगातार नजर बनाए हुए है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम जांच कर रही है। चाइल्ड पीजीआइ के डाक्टरों ने बच्ची के आपरेशन की जानकारी कमेटी के अधिकारियों को भी भेज दी।

बता दें कि दादरी स्थित रेलवे रोड स्थित गोपाल नर्सिंग होम में डाक्टरों की लापरवाही से नवजात बच्ची की हथेली में इंफेक्शन फैल गया था। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई और खराब हथेली को काटने तक की नौबत आ गई थी। स्वजनाें ने गंभीर हालत में सेक्टर-30 के चाइल्ड पीजीआई में भर्ती कराया था। बच्ची का आक्सीजन सपोर्ट से इलाज किया जा रहा है।