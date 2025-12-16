Indoor Plants: जानलेवा प्रदूषण में सांस लेना हो रहा मुश्किल, शुद्ध हवा के लिए घर पर लगाएं ये पौधे
नोएडा में जानलेवा प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में, घर के अंदर हवा को शुद्ध करने वाले पौधे लगाना एक अच्छा विकल्प है। ये पौधे हवा स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण अब लोगों की सेहत पर सीधा असर डालने लगा है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर 489 के पार तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलते ही प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों पर पड़ रहा है। ऐसे में शहरवासी अपने घरों के भीतर शुद्ध हवा पाने के लिए एयर प्यूरीफायर पौधों का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहरी वातावरण में प्रदूषित हवा हैं, लेकिन घर में प्लांट लगाकर शुद्ध ऑक्सीजन लेने का प्रयास किया जा सकता है, शहरवासियों को कहना है अगर सभी ऐसा कर ले तो काफी हद तक प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसायटी निवासी सुमित दीवान ने बताया कि उनका फ्लैट 15वीं मंजिल पर है। उनकी 80 वर्षीय मां को प्रदूषित हवा के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही थी। चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने अपने घर के कमरों और बालकनी में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एरिका पाम और पीस लिली जैसे पौधे लगाए हैं। इससे घर के अंदर की हवा पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है।
इसी तरह सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इको सिटी सोसायटी की निवासी दीपिका भारद्वाज ने बताया कि आसपास चल रहे निर्माण कार्यों से प्रदूषण काफी बढ़ गया है। उनकी 75 वर्षीय मां को सांस लेने में दिक्कत रहती है। बचाव के लिए उन्होंने घर के कमरों, किचन और बालकनी में मनी प्लांट और पीस लिली लगाए हैं, जिससे घर के भीतर की हवा शुद्ध बनी रहती है।
प्लांट लगाने से हैं फायदा
ग्रेटर नोएडा सेक्टर-1 स्थित सुपरटेक इको विलेज-1 निवासी एवं बायोटेक्नोलॉजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डा. वीरेंद्र भटनागर के अनुसार, एयर प्यूरीफायर पौधे हवा में मौजूद फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलीन और टोल्यून जैसे हानिकारक तत्वों को सोखते हैं।
स्नेक प्लांट रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि एरिका पाम कमरे में नमी बनाए रखने में मदद करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लोग अपने घरों में अधिक संख्या में ऐसे पौधे लगाएं, तो प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
प्लांट और फायदे
- एरेका पाम- यह हवा को शुद्ध करता है। कार्बन डाइआक्साइड और बेंजीन गैसें सोखकर वातावरण में नमी बढ़ाता है।
- स्नेक प्लांट- रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। फार्मेल्डिहाइड और बेंजीन को फिल्टर करता है।
- मनी प्लांट- घर और ऑफिस की हवा शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और सकारात्मकता का माहौल प्रदान करना।
मैं 78 सेक्टर में रहती हैं। मेरा फ्लैट छठी मंजिल पर है। प्रदूषण अधिक हो रहा है, इसलिए एयर प्यूरीफायर के लिए मेरी माता जी ने मनी प्लांट और एरेका पाम का प्लांट लगाया है।
निशा
मेरा फ्लैट, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 स्टारवन कालोनी में सातवीं मंजिल पर है। मुझे वैसे भी पौधे लगाने का शौक हैं, मैंने कुछ ऐसे प्लांट अपने फ्लैट में लगाए हैं, जिनसे एयर प्यूरीफायर करने के लिए लाभ होगा।
सुनैना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।