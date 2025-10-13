भारत की सबसे बड़ी कूलर उत्पादन इकाई नोएडा में जल्द होगी शुरू, 2500 अतिरिक्त रोजगार होंगे सृजित

जागरण संवाददाता, नोएडा। हमारा लक्ष्य सिर्फ विदेशी कंपनियों को सेवाएं देना नहीं है, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ मिशन में भी अहम योगदान देना है। हम एक मजबूत प्रणाली बनाकर उत्पाद क्षमता को बढ़ा रहे है। इससे हमारे बनाए उपकरण विदेशों में भी भेजे जा सकें। मेक इन इंडिया अभियान के एक्का इलेक्ट्रानिक्स ने अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तीन हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है।

फैक्ट्री विस्तार के बाद अब भारत की सबसे बड़ी कूलर उत्पादन इकाई स्थापित होने जा रही है। इसमें अतिरिक्त 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश इंवेस्टर्स समिट के दौरान एक्का इलेक्ट्रानिक्स के चेयरमैन चंद्रप्रकाश गुप्ता ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान से मुलाकात कर दी।



मेक इन इंडिया के तहत नोएडा के फेस टू में एक्का इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना 2018 में हुई थी। यह एलईडी टीवी के लिए मूल डिजाइन विनिर्माण (ओडीएम) करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी विनिर्माण इकाई सोनीपत में भी स्थित है।