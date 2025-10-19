धनतेरस और दीपावली पर नोएडा पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, मॉल और बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। धनतेरस और दीपावली पर्व के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऐच्छर गांव स्थित रामलीला मैदान और दादरी के अग्रसेन इंटर कालेज में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए विशेष अनुमति दी गई है। पुलिस ने पटाखा कारोबारियों और आम नागरिकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि त्योहार सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाया जा सके।

डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि धनतेरस पर खरीदारी के दौरान भीड़ को देखते हुए गौड़ सिटी माल, ओमैक्स माल, ग्रैंड वेनिस माल सहित सभी प्रमुख बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना पुलिस ने बम स्क्वाड और डाग स्क्वाड के साथ एडवांट टावर परिसर और पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षा का जायजा लिया। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सभी पीसीआर व पीआरवी वाहनों को लगातार गश्त और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।