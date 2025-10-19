धनतेरस और दीपावली पर नोएडा पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, मॉल और बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
धनतेरस और दीपावली पर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए विशेष अनुमति दी गई है। बाजारों और मॉल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कई इलाकों में यातायात जाम की स्थिति रही, जिसे सुचारू करने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कराया।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। धनतेरस और दीपावली पर्व के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऐच्छर गांव स्थित रामलीला मैदान और दादरी के अग्रसेन इंटर कालेज में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए विशेष अनुमति दी गई है। पुलिस ने पटाखा कारोबारियों और आम नागरिकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि त्योहार सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाया जा सके।
डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि धनतेरस पर खरीदारी के दौरान भीड़ को देखते हुए गौड़ सिटी माल, ओमैक्स माल, ग्रैंड वेनिस माल सहित सभी प्रमुख बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना पुलिस ने बम स्क्वाड और डाग स्क्वाड के साथ एडवांट टावर परिसर और पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षा का जायजा लिया। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सभी पीसीआर व पीआरवी वाहनों को लगातार गश्त और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।
बाजार के पास ट्रैफिक जाम रहा
बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ के चलते कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। तुगलपुर, ऐच्छर, रामपुर, सूरजपुर, कुलेसरा समेत कई इलाकों में लोगों को जाम से जूझना पड़ा। परी चौक, अल्फा चौक, एलजी गोल चक्कर, सूरजपुर, यामाहा तिराहा, हनुमान मूर्ति गोल चक्कर और ग्रेनो वेस्ट में जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कराया।
