    'अमेरिका के चीन पर टैरिफ से भारतीय निर्यातकों के लिए चीन बनेगा महत्वपूर्ण बाजार', नोएडा में आइएचजीएफ का हुआ उद्घाटन 

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष तरुण राठी ने इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट्स फेयर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा चीन पर दोगुना टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यातकों के लिए चीन एक महत्वपूर्ण बाजार बनेगा। विधायक रामवीर सिंह ने मुरादाबाद के उत्पादों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। डा. एवगेनी ग्रिविया ने भारत-रूस व्यापारिक संबंधों को मजबूत बताया।

    फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष तरुण राठी ने किया आइएचजीएफ का उद्घाटन

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सोमवार से शुरू हुए इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट्स फेयर (आइएचजीएफ) का उद्घाटन फिल्म विकास परिषद (राज्य मंत्री रैंक), उत्तर प्रदेश सरकार और फिल्म निर्माता व अध्यक्ष प्रवासी संघ (एनजीओ) तरुण राठी ने किया। इस मौके पर कुंदरकी (मुरादाबाद) विधायक रामवीर सिंह और रूसी संघ उद्योग और व्यापार मंत्रालय के उप व्यापार आयुक्त डा. एवगेनी ग्रिविया उपस्थित रहे।

    तरुण राठी ने मेले में रूस और चीन के खरीदारों की उपस्थिति की सराहना करते हुए कहा कि भारत की तुलना में अमेरिका द्वारा चीन पर दोगुना टैरिफ लगाने से न केवल अमेरिकी खरीदार भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं, बल्कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए चीन को एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में पूरा करने के व्यापक द्वार खोलेगा। विधायक रामवीर सिंह ने जानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मेले में प्रदर्शित किए जा रहे 40 प्रतिशत उत्पाद मुरादाबाद क्षेत्र से हैं।

    डा. एवगेनी ग्रिविया ने कहा कि भारत और रूस 70 साल पुराने व्यापारिक संबंध साझा करते हैं। हालांकि कुछ वर्ष इन रिश्तों में कमियां आईं पर अब फिर से एक मजबूत शुरुआत कर रहे हैं और उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। भारतीय समकक्षों को रूस में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों में आने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि नए भू-राजनीतिक घटनाक्रम हमारे द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक आशाजनक युग की शुरुआत करने वाले हैं।

    मेले में तीन हजार से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्निशिंग, फर्नीचर और इंटीरियर उत्पादों का विस्तृत प्रदर्शन कर रहे हैं। ईपीसीएच अध्यक्ष डा. नीरज खन्ना ने कहा चीन से आयात पर अमेरिका अतिरिक्त आयात शुल्क लगा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा अवसर बन रहा है। इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए अमेरिकी खरीदारों के संपर्क में हैं, क्योंकि चीन पर बढ़े हुए शुल्क से भारत से मांग बढ़ सकती है, इससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और निर्यात के पर्याप्त अवसर खुलेंगे।

    ईपीसीएच के महानिदेशक डा. राकेश कुमार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनने वाली फिल्म सिटी से हस्तशिल्प उद्योग को भी लाभ होगा, क्योंकि हमारे उत्पादक फिल्म सेट्स के लिए प्राप्स (रंगमंच की सामग्री) की आपूर्ति के अवसर पाएंगे। इस मौके पर ईपीसीएच उपाध्यक्ष सागर मेहता, मुख्य संयोजक अवधेश अग्रवाल, मेला अध्यक्ष रजत अस्थाना, मेला उपाध्यक्ष सिमरनदीप सिंह कोहली, रोहित ढल, मोहित चोपड़ा, ईपीसीएच कार्यकारी निदेशक आरके वर्मा आदि उपस्थित रहे।