    यीडा सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी, लेह लद्दाख के बाद यमुना होगा दूसरा शहर; प्रदूषण भी नहीं होगा

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:28 AM (IST)

    यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के साथ हाइड्रोजन बसें भी चलेंगी। एनटीपीसी ने यमुना सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे नवंबर के मध्य से शुरू करने की योजना है। ये बसें एक बार हाइड्रोजन भरने पर 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं और इनसे प्रदूषण नहीं होगा। 

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक के साथ ही अब हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी है। लेह लद्दाख के बाद यमुना दूसरा शहर होगा, जहां इस तरह की बसों का संचालन किया जाएगा। बसों से प्रदूषण के बजाय, सिर्फ पानी की भाप निकलेगी।

    यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने मुताबिक नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने यमुना सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इसे नवंबर के मध्य से ही शुरू करने पर विचार है। इससे शहर को ग्रीन ट्रांसपोर्ट के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। एनटीपीसी शुरू में चार लग्जरी एसी बसें संचालित करेगी, जिनमें 45 सीटें होंगी।

    यह बसें एक बार हाइड्रोजन भरने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी और इनमें से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी जिससे प्रदूषण नहीं होगा। बसों का ईंधन भरना और रखरखाव एनटीपीसी ही संभालेगी, जबकि चालक और परिचालक की जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण की होगी।

    तीन साल के इस पायलट प्रोजेक्ट को सफलता मिली तो भविष्य में दिल्ली-एनसीआर में हाइड्रोजन बसों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, यहां से हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन से पहले इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है।

    संशोधित पानी से बनेगी हाइड्रोजन

    बसों के लिए एनटीपीसी हाइड्रोजन ईंधन प्लांट में तैयार करेगी। खास बात यह है कि यह हाइड्रोजन शोधित किए गए गंदे पानी से बनाई जाएगी। यमुना सिटी स्थित एयरपोर्ट के साथ कई सड़क, एक्सप्रेसवे व हाइवे से कनेक्टिविटी होगी, यहां यातायात का दबाव नोएडा व ग्रेनो के मुकाबले अधिक होगा, ऐसे में शहर की हवा को वायु प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए यह परियोजना काफी हद तक मदद करेगी।


    एनटीपीसी से हाइड्रोजन बस संचालन का प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नवंबर के मध्य तक बसों के संचालन की योजना तैयार की जा रही है।


    - राकेश कुमार सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण