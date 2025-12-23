Language
    बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, पदाधिकारी गिरफ्तार

    By Swati Bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    नोएडा में, हिंदू युवा वाहिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूत ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश दूतावास के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने का पहुंचे।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित निरंतर अत्याचारों के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने का पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दूतावास के बाहर ही रोक लिया और बाद में उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

    प्रदर्शन का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ कर रहे थे। उनके साथ हिंदू युवा वाहिनी नोएडा महानगर अध्यक्ष टीसी गौड़ सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

    संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के विरुद्ध हो रही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। हिंदू युवा वाहिनी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान ले और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

    हिंदू युवा वाहिनी ने स्पष्ट किया कि संगठन हिंदू समाज की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीकों से अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेगा।