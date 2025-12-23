बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, पदाधिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित निरंतर अत्याचारों के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने का पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दूतावास के बाहर ही रोक लिया और बाद में उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

प्रदर्शन का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ कर रहे थे। उनके साथ हिंदू युवा वाहिनी नोएडा महानगर अध्यक्ष टीसी गौड़ सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के विरुद्ध हो रही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। हिंदू युवा वाहिनी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान ले और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।