नोएडा में निर्माणाधीन साइट में मिला हेल्पर का शव, सिर में लगी चोट; हो गई मौत
नोएडा के सेक्टर-छह में एक निर्माणाधीन साइट पर हेल्पर का शव मिला। पुलिस के अनुसार, लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से उसके सिर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जो एक औद्योगिक इकाई में काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-वन थाना क्षेत्र के सेक्टर-छह में निर्माण साइट पर रविवार को एक हेल्पर के सिर में चोट लगा शव पड़ा मिला। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच की। पुलिस का मानना है लिफ्ट के साफ्ट में गिरने से युवक के सिर में चोट लगने से मौत हो गई। फिलहाल स्वजन ने कोई शिकायत नहीं दी है। पुलिस शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
पुलिस का कहना है महाराष्ट्र के जलगांव मुसावला स्थित कपिल नगर का सचिन सेक्टर-छह की एक औद्योगिक इकाई में काम करता था। रविवार की शाम उसका शव निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट की साफ्ट में मिला। वह इकाई में हेल्पर का काम करता था। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुंरत पुलिस को सूचना दी।
पीआरवी के पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचित किया। शव के पास से कोई नोट नहीं मिला। कागजात से उसकी शिनाख्त कर स्वजन को घटना की सूचना दी है। थाना प्रभारी का कहना है मामले में स्वजन से शिकायत नहीं मिली है।
