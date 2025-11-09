Language
    हेल्थ केयर के काम को आसान करेंगे 40 नए आइडिया, 14 दिन तक 20 विशेषज्ञ करेंगे नवाचार पर मंथन

    By Ashish Chaurasia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 'डॉक्टर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर' और 'निर्माण' का शुभारंभ होगा। यहां हेल्थ केयर की चुनौतियों पर 40 विशेषज्ञ मंथन करेंगे। 'निर्माण' कार्यक्रम में 20 विशेषज्ञ मेडिकल नवाचारों पर विचार रखेंगे। इसका उद्देश्य मेडिकल केयर को कम दामों पर उपलब्ध कराना है और समस्याओं का समाधान खोजना है।

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वालों के सामने आने वाले परेशानियों और उनके समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा का राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान का इंक्यूबेशन सेंटर अगले सप्ताह डाक्टर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर और निर्माण को लॉन्च कर रहा है। इनके तहत जिम्स में देश के विभिन्न स्थानों से मेडिकल क्षेत्र के 40 विशेषज्ञ शामिल होंगे और वह हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप क्लीनिक, नए प्रोडक्ट डेवलप, प्रदेश का पहला आइपीआर क्लीनिक, क्लीनिक स्टार्ट ओपीडी पर चर्चा करेंगे।

    जिम्स के इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से शुरू किए गए निर्माण कार्यक्रम में देश के अलग-अलग प्रदेशों से मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले 100 आवेदन आए थे। इनमें से सभी के विचारों को सुनने के बाद 20 को चुना गया है, वहीं डॉक्टर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर में 60 से अधिक आवेदन आए थे।

    इसमें से भी 20 ऐसे विशेषज्ञों को चुना गया है, जो देश के लिए हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने के साथ नए-नए आइडिया के तहत उपकरणों-डिवाइसों और दवाओं के निर्माण में मदद कर सकें। इन कार्यक्रमों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश में पूरी दुनिया के लिए मेडिकल केयर से जुड़ी सभी चीजें कम दामों पर उपलब्ध कराना है।

    मेडिकल रिसर्च से नई डिवाइस बनाने पर रहेगी प्रमुखता 

    प्रदेश सरकार की पॉलिसी स्टार्ट इन यूपी के तहत 14 दिवसीय निर्माण कार्यक्रम की चर्चा के लिए चुने गए 20 विशेषज्ञ जिम्स की एक छत के नीचे मेडिकल केयर से जुड़े अपने नवाचार पर विचार रखेंगे। विशेषज्ञ जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे उनको जिम्स में ही मौका दिया जाएगा।

    पेटेंट कराने से लेकर हर सुविधा दी जाएगी। डाक्टरी परामर्श भी दिलाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस, दवाइयां, स्वास्थ्य जांच उपकरण, वैक्सीन, किट को जिम्स के डॉक्टरों की परामर्श के साथ भारत और दुनिया के लिए कम दाम में तैयार करने पर चर्चा होगी।

    समस्याओं का कितने आसानी से किया जा सकता है समाधान 

    डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को मेडिकल डिवाइस में होने वाली परेशानी, डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्स में 20 विशेषज्ञ डॉक्टर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर के तहत समाधान खोजेंगे। यहां भारत के डॉक्टरों, स्टार्टअप के विचार व समस्या पर चर्चा होगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को उपकरणों व परामर्श और डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ी रोजमर्रा स्टार्टअप की चुनौतियों को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डॉक्टरों द्वारा पहचानी गई समस्याओं को भारत के लिए कितना आसान समाधानों में बदला जा सके।

    डॉक्टर्स आइडिया फॉर इंडिया सेंटर और निर्माण कार्यक्रम को अगले सप्ताह इंक्यूबेशन सेंटर जिम्स में लांच कर रहे हैं। यहां पर देश के विभिन्न प्रदेशों के 40 विशेषज्ञ शामिल होंगे। इनकी ओर से हेल्थ केयर के लिए नए-नए आइडिया के साथ समाधान पेश किए जाएंगे।


    - डॉ. राहुल सिंह, सीईओ इंक्यूबेशन सेंटर जिम्स