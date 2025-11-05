ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 48 हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य पाने में जुटा उद्योग विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण में गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है। पिछले संस्करण में 122 निवेशकों ने उत्पादन शुरू किया, जिससे रोजगार और जीडीपी में योगदान हुआ। भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज किया गया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के पांचवें संस्करण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में होने वाली इस भव्य सेरेमनी का जिले में लक्ष्य 48 हजार करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारना है। जिला उद्योग केंद्र इस लक्ष्य को हासिल करने में जुटा हुआ है, जबकि उद्योग विभाग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के साथ मिलकर समन्वित प्रयास कर रहा है।
यह आयोजन राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पिछले संस्करणों की सफलता को देखते हुए इस बार का लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है। चौथे जीबीसी में 419 निवेशकों ने भाग लिया था, जिनमें से 122 ने अपनी इकाइयों का निर्माण पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार सृजन हुआ और राज्य की जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान दिया।
गौतमबुद्ध नगर जिले का फोकस 48 हजार करोड़ पर केंद्रित है।ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक हब के रूप में विकसित हैं। यहां इलेक्ट्रानिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स और लाजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नए निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने बताया कि भूमि आवंटन और सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज किया गया है। यमुना विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के सहयोग से 500 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, जो निवेशकों को आकर्षित करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।