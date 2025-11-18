Language
    नोएडा के बाजारों में धूम... दूल्हों का नया ट्रेंड, शेरवानी पर दुल्हन का नाम लिखवाने की होड़

    By Swati Bhatia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:19 AM (IST)

    नोएडा के बाजारों में शादी के सीजन की धूम है। दुल्हनों के साथ अब दूल्हे भी फैशन में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ दुल्हनें पहले चुनरी पर दूल्हे का नाम लिखवाती थीं, वहीं अब दूल्हे शेरवानी के पटके पर दुल्हन का नाम लिखवा रहे हैं। ओपन जोधपुरी स्टाइल और सेलिब्रिटी लुक की भी खूब डिमांड है। वेलवेट और कढ़ाई वाली शेरवानी युवाओं को खूब भा रही है।

    स्वाति भाटिया, नोएडा। शादियों का मौसम शुरू होते ही बाज़ारों में चहल-पहल बढ़ गई है। हर तरफ भीड़ है और नए-नए फ़ैशन ट्रेंड भी सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक, दुल्हनें अपने हाथों पर दूल्हे का नाम लिखी चुनरी पहने नज़र आती थीं। अब दूल्हे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दूल्हे अपनी शेरवानी के पटके पर दुल्हन का नाम लिखवा रहे हैं। ओपन जोधपुरी स्टाइल भी पुरुषों में काफ़ी लोकप्रिय है।

    अट्टा मार्केट में, शेरवानी के पटके पर नाम हाथ से बनाया और कढ़ाई किया जाता है। डबल-प्रेस्ड शेरवानी भी चलन में हैं। कमरबंद जैसी दिखने वाली इन बेल्टों में लटकन लगे होते हैं, जो इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा, कुर्ते के साथ ओपन जैकेट भी चलन में हैं, जो ओपन जोधपुरी की तरह ही हैं, लेकिन इनकी लंबाई ज़्यादा है।

    सेलिब्रिटी लुक भी डिमांड में

    सेक्टर 27 स्थित योर चॉइस शोरूम के डिज़ाइनर रवि ने बताया कि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ जैसे कपड़े भी मांगते हैं। वे तस्वीरें लाते हैं और मिलते-जुलते डिज़ाइन और रंगों में ड्रेसेस ऑर्डर करते हैं। रणवीर सिंह जैसी ड्रेसेस की काफ़ी माँग है। इसके अलावा, लोग रणबीर कपूर और शाहरुख़ खान जैसे लुक्स भी माँगते हैं। इस सीज़न में कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स की भरमार है। समय की कोई कमी नहीं है। जनवरी-फ़रवरी में शादी वाले कई लोगों ने पहले ही ऑर्डर बुक कर लिए हैं।

    • ओपन जोधपुरी स्टाइल - रेडीमेड पांच से आठ हजार में
    • शेरवानी - रेडीमेड चार से ग्यारह हज़ार में
    • नाम खुदवाने के लिए - एक से तीन हज़ार में
    • डबल प्रेस शेरवानी - 15 हज़ार रुपये से शुरू
    • इंडो-वेस्टर्न - रेडीमेड चार से आठ हजार में
    • कोट और पैंट (तीन पीस) - रेडीमेड तीन से पांच हजार में
    • ब्लेजर - 1500 से चार हजार रुपये में

    इस साल युवाओं को मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिज़ाइन्स का मिश्रण पसंद आ रहा है। वेलवेट और कढ़ाई वाली शेरवानी की ख़ास तौर पर काफ़ी माँग है। दूल्हे ख़ास तौर पर अपनी होने वाली पत्नियों का नाम शेरवानी पर खुदवा रहे हैं।

    - राकेश, दुकानदार

    मैं शादी में अलग दिखना चाहती थी। इसलिए इस बार मैं ट्रेंडी ब्लेज़र और इंडो-वेस्टर्न शेरवानी खरीद रही हूँ। बाज़ार में कई तरह के डिज़ाइन भी उपलब्ध हैं।

    - सुधीर, दुकानदार