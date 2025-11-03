UP में किसान की बेटी की अनोखी शादी, दुल्हन विदा करने के लिए हेलिकॉप्टर से आया राजकुमार
दनकौर के रामपुर खादर गांव में एक अनोखी शादी हुई। बुलंदशहर के कमालपुर गांव से दूल्हा अर्जुन हेलिकॉप्टर से अपनी दुल्हन अंजली को लेने पहुंचा। किसान की बेटी को हेलिकॉप्टर से विदा कराने की इस घटना को देखने के लिए रामपुर और कमालपुर में भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर क्षेत्र के रामपुर खादर गांव में किसान की बेटी को महज 25 किमी दूर से हेलिकाप्टर में दूल्हा लेने पहुंचा। बारात और हेलिकाप्टर को देखने के लिये लोगों की भीड़ जमा हो गई। हेलिकॉप्टर की सुरक्षा में दनकौर पुलिसकर्मी मौके पर मुस्तैद रहे। इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने के लिए पिता ने लाखों रुपये खर्च कर हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की।
रामपुर गांव के रहने वाले अजय शर्मा की बेटी अंजली शर्मा की शादी बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के रहने वाले राजकुमार शर्मा के बेटे अर्जुन शर्मा से हुई। रविवार की रात अर्जुन की बारात रामपुर गांव में पहुंची और उसके बाद सोमवार सुबह हेलिकाप्टर से दुल्हन की विदाई हुई।
राजकुमार शर्मा एक कारोबारी है। वह मूल रूप से कमालपुर गांव के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। उनके इकलौता बेटा अर्जुन शर्मा की शादी रामपुर गांव के अजय शर्मा की बेटी अंजली से तय हुई थी।
अर्जुन की अपने पिता से सिर्फ यही इच्छा थी कि वह अपनी दुल्हन को हेलिकाप्टर से लाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर दिये। रामपुर और कमालपुर गांव दोनों जगह पर ही हेलिकाप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।