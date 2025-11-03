UP में किसान की बेटी की अनोखी शादी, दुल्हन विदा करने के लिए हेलिकॉप्टर से आया राजकुमार

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर क्षेत्र के रामपुर खादर गांव में किसान की बेटी को महज 25 किमी दूर से हेलिकाप्टर में दूल्हा लेने पहुंचा। बारात और हेलिकाप्टर को देखने के लिये लोगों की भीड़ जमा हो गई। हेलिकॉप्टर की सुरक्षा में दनकौर पुलिसकर्मी मौके पर मुस्तैद रहे। इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने के लिए पिता ने लाखों रुपये खर्च कर हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की।

रामपुर गांव के रहने वाले अजय शर्मा की बेटी अंजली शर्मा की शादी बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के रहने वाले राजकुमार शर्मा के बेटे अर्जुन शर्मा से हुई। रविवार की रात अर्जुन की बारात रामपुर गांव में पहुंची और उसके बाद सोमवार सुबह हेलिकाप्टर से दुल्हन की विदाई हुई।