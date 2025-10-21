ग्रेटर नोएडा: प्रेसिथम सोसाइटी में महिला ने सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीटा और घसीटा, पुलिस ने शुरू की जांच

डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक आवासीय परिसर के सुरक्षा गार्ड को एक महिला द्वारा बार-बार थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला को इमारत के अंदर सुरक्षा गार्ड का कॉलर पकड़कर बार-बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग महिला गार्ड को इमारत के बाहर घसीटकर ले जा रही है। वह ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते जा रही है।