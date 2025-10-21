Language
    ग्रेटर नोएडा: प्रेसिथम सोसाइटी में महिला ने सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीटा और घसीटा, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के प्रेसिथम सोसाइटी में एक महिला ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की और उसे घसीटा। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक आवासीय परिसर के सुरक्षा गार्ड को एक महिला द्वारा बार-बार थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला को इमारत के अंदर सुरक्षा गार्ड का कॉलर पकड़कर बार-बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।

    इस संबंध में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग महिला गार्ड को इमारत के बाहर घसीटकर ले जा रही है। वह ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते जा रही है।

    इस बारे में गार्ड राजकुमार यादव ने कहा कि वह पिछले एक महीने से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 25 में प्रेसिथम सोसाइटी के टावर 7 में ड्यूटी पर हैं। शनिवार शाम को वह हमेशा की तरह ड्यूटी पर थे, जब परिसर की एक निवासी अंजू शर्मा आईं और बिना किसी उकसावे के उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। 

     

     

     