ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़कें होंगी चौड़ी, हजारों लोगों को जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से राहत दिलाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इसकी तैयारी प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-16सी और चार की आंतरिक सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इन दोनों सेक्टरों में 40 से अधिक सोसायटी हैं, जिससे हजारों लोगों को सुविधा होगी।

टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अगले एक माह से काम शुरू हो जाएगा। इस पर 4.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेक्टर-चार में 45 मीटर सड़क अभी 10.50 मीटर चौड़ी है। करीब 650 मीटर लंबी इस सड़क को 13.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे यह सड़क चार लेन की हो जाएगी। इस सेक्टर की 24 मीटर सड़क की चौड़ाई 9.50 मीटर से बढ़ाकर 10.50 मीटर की जाएगी।

इसकी लंबाई करीब 700 मीटर है। यह सड़क तीन लेन की हो जाएगी। वहीं सेक्टर-16 सी की 24 मीटर सड़क को 10.50 से 13.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। करीब 900 मीटर लंबी यह सड़क चार लेन की हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण सुबह शाम जाम लग जाता है। कई बार यह जाम काफी लंबा लग जाता है। निवासियों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए योजना पर काम शुरू हो गया है।