    वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ ऐतिहासिक MOU, ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस

    By Dharmendra Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:08 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में पहला विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने के लिए समझौता किया है। नई दिल्ली में ...और पढ़ें

    वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का ग्रेनो में कैंपस शुरू करने को लेकर नई दिल्ली में हुए अनुबंध के मौके पर उपस्थित अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में पहला विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस ग्रेटर नोएडा में बनाने के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी पार्टनरशिप पर समझौता किया।

    नई दिल्ली के होटल में आस्ट्रेलिया सरकार, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार ने कैंपस के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के योजना है।

    जल्द शुरू होगा नया कैंपस

    इसके तहत मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर जार्ज विलियम्स, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की प्रोवोस्ट प्रोफेसर डेबोरा स्वीनी, डेलाइट के डायरेक्टर अरविंद गुप्ता और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव मौ की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत प्राधिकरण कार्यालय परिसर में विवि के नए कैंपस को शीघ्र शुरू किया जाएगा।

    कैंपस में सस्टेनेबिलिटी, जल प्रबंधन, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इनोवेशन में ग्लोबल टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री से जुड़े अध्ययन कराया जाएगा। पहले चरण में बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डेटा साइंस, सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर्स और कृषि क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम शुरू होगा।

    शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बढ़ रहा यूपी

    अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तरह की पार्टनरशिप उस भरोसे को दिखाती है। दुनिया अब हमारे राज्य के डेवलपमेंट एजेंडा में रखती है। नए कैंपस से युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए मौकों उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। प्रदेश एक ट्रिलियन डालर कीअर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

    अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि यह समझौता युवाओं की उम्मीदों और राज्य में उनके लिए मौजूद मौकों के बीच के गैप को कम करेगा।