ग्रेटर नोएडा के टेकजोन-2 को बड़ी राहत, जलभराव से निपटने के लिए खर्च होंगे 9.26 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर टेकजोन-2 के निवासियों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने सेक्टर की दो प्रमुख सड़कों पर आरसीसी नाली निर्माण और कवरिंग के कार्य को मंजूरी दी है। इन दोनों कार्यों पर कुल करीब 9 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इससे सेक्टर में जलभराव, गंदगी और टूटी नालियों की पुरानी समस्या दूर होगी। पहला कार्य सेक्टर टेकजोन-2 में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आरसीसी नाली निर्माण का है। इस कार्य पर 3.01 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कार्य वर्क सर्किल-7 के तहत कराया जाएगा। दूसरा कार्य सेक्टर की 45 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पर है।