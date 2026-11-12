ग्रेटर नोएडा में शत्रु संपत्ति पर कब्जे रोकने के लिए शासन गंभीर, प्रशासन से मांंगी रिपोर्ट

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। शत्रु संपत्ति माफिया की भेंट चढ़ रही हैं। अवैध निर्माण कर शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्ति पर कब्जे रोकने, उसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।

शत्रु संपत्ति की स्थिति और न्यायालय में उससे संबंधित वाद की स्थिति पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। जिला प्रशासन ने तीनों तहसील के एसडीएम से प्राथमिकता के आधार पर यह रिपोर्ट तलब की है। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश.. जमीन की आसमान छू रही कीमतों के चलते शत्रु संपत्ति को कब्जाने की कोशिश हो रही हैं। जिले में पूर्व भी शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। शाहबेरी में शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली कराकर प्रशासन ने सील कर दिया था।