1993 में मनीऑर्डर भेजने के लिए लिया था 1575 रुपये कमीशन, अब 32 साल बाद उप डाकपाल को मिली 3 साल की कैद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय में एसीजेएम-प्रथम मयंक त्रिपाठी द्वितीय की कोर्ट ने मनीऑर्डर गबन के एक मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियोजन के अनुसार नोएडा के सेक्टर-19 के डाकघर तत्कालीन उप डाकपाल हापुड़ के महेंद्र कुमार ने 12 अक्टूबर 1993 को अरुण मिस्त्री का मनीऑर्डर भेजने के लिए 1575 रुपये कमीशन सहित लिए थे, लेकिन यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की और बदले में जाली रसीद जारी कर दी।

जांच में मामला उजागर हुआ और आरोपित ने बाद में राशि जमा कराई। आरोपित के अधिवक्ता ने कम सजा की मांग की थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है।