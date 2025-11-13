ग्रेटर नोएडा: डिप्रेशन में आए छात्र ने हॉस्टल के चौथे फ्लोर से कूदकर दी जान, GBU में साइकोलॉजी पढ़ रहा था धीरज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक एक कोतवाली क्षेत्र स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में साइक्लोजी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र ने मंगलवार देर रात छात्रावास की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो वह लंबे समय से अवसाद में था।

मृतक की पहचान सोनीपत हरियाणा के उत्तम नगर निवासी 20 वर्षीय धीरज तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव पीड़ित स्वजन को सौंप दिया है। जिसके बाद स्वजन शव लेकर पैतृक गांव रवाना हो गए।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के कैंपस में रामशरणदास हॉस्टल बना है। जिसमें सौ से अधिक छात्र निवास करते हैं। धीरज छात्रावास के प्रथम तल पर रहता था। मंगलवार रात साढ़े 11 बजे उसने छात्रावास की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्रावास प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जिम्स अस्पताल भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूचना पर स्वजन भी मौके पर पहुंच गए थे। ईकोटेक एक कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि छात्र लंबे समय से अवसाद में था। छात्रावास में रह रहे छात्रों ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से दवाई का सेवन भी कर रहा था।