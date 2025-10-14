ग्रेटर नोएडा में रोडरेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, पैर में गोली लगने से एक घायल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में रोडरेज में रविवार देर रात छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट में शामिल छात्र ने दूसरे गुट के छात्रों पर गोली चला दी। एक छात्र पैर में गोली लगने से घायल हो गया। छात्र को गोली लगने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना केंद्रीय विहार कालोनी की है। देवांश पांडे उर्फ विनायक अपने दोस्त आसुतोष पाठक व आशीष चौधरी से मिलने के लिए केंद्रीय विहार कालोनी में मिलने आया था। सभी एक कालेज में ला की पढ़ाई कर रहे हैं। मिलने के बाद विनायक और आसुतोष अपनी कार से वापस जा रहे थे।

गेट पर सोसायटी में रहने वाले तरूण भाटी व फराज अपनी आडी लेकर खड़ा था। अचानक विनायक की कार हल्की सी उनकी ऑडी कार को छू गई। जिससे गुस्साएं तरूण ने विनायक की कार में घुसा मार दिया। घुसा मारने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। विनायक ने झगड़े की सूचना सोसायटी में रहने वाले अपने दोस्त आशीष चौधरी को दी। वहीं तरूण ने भी सोसायटी में रह रहे अपने दोस्त अमन सोलंकी समेत अन्य साथियों को बुला लिया।

झगड़े की सूचना पर अमन पिस्टल लेकर घटना स्थल पहुंचा। और गोली चला दी। गोली आशीष चौधरी के पैर में लगी। गोली लगने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही एक आरोपित फराज को गिरफ्तार कर लिया है। बीटा दो कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्र देवांश पाठक की शिकायत के आधार पर तरूण भाटी, फराज व अमन सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।