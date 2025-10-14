Language
    ग्रेटर नोएडा में रोडरेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, पैर में गोली लगने से एक घायल

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:53 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में रोडरेज के चलते छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक छात्र के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नॉलेज पार्क में मारपीट करते छात्र। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में रोडरेज में रविवार देर रात छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट में शामिल छात्र ने दूसरे गुट के छात्रों पर गोली चला दी। एक छात्र पैर में गोली लगने से घायल हो गया। छात्र को गोली लगने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।

    वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना केंद्रीय विहार कालोनी की है। देवांश पांडे उर्फ विनायक अपने दोस्त आसुतोष पाठक व आशीष चौधरी से मिलने के लिए केंद्रीय विहार कालोनी में मिलने आया था। सभी एक कालेज में ला की पढ़ाई कर रहे हैं। मिलने के बाद विनायक और आसुतोष अपनी कार से वापस जा रहे थे।

    गेट पर सोसायटी में रहने वाले तरूण भाटी व फराज अपनी आडी लेकर खड़ा था। अचानक विनायक की कार हल्की सी उनकी ऑडी कार को छू गई। जिससे गुस्साएं तरूण ने विनायक की कार में घुसा मार दिया। घुसा मारने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। विनायक ने झगड़े की सूचना सोसायटी में रहने वाले अपने दोस्त आशीष चौधरी को दी। वहीं तरूण ने भी सोसायटी में रह रहे अपने दोस्त अमन सोलंकी समेत अन्य साथियों को बुला लिया।

    झगड़े की सूचना पर अमन पिस्टल लेकर घटना स्थल पहुंचा। और गोली चला दी। गोली आशीष चौधरी के पैर में लगी। गोली लगने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही एक आरोपित फराज को गिरफ्तार कर लिया है। बीटा दो कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्र देवांश पाठक की शिकायत के आधार पर तरूण भाटी, फराज व अमन सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    फराज को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपित पक्ष के सभी युवक भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। आरोपित अमन के पिता नेवी में हैं। आरोपित अमन झगड़े की सूचना पर पिस्टल लेकर घटना स्थल पहुंचा था। यह पता लगाया जा रहा है कि जिस हथियार से फायरिंग की गई वह लाइसेंसी थी या फिर अवैध। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ताकि घटनाक्रम की सटीक जानकारी मिल सके।