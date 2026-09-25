ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पर हाईटेक पहरा, 300 KMPH की स्पीड पकड़ेगा राडार गन; एक सेकेंड में कट जाएगा चालान

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। यातायात नियमों को ताख पर रख तेज रफ्तार के कारण लोगों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक अब ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे।

300 किमी प्रतिघंटा तक की रफ्तार से दौड़ रहे वाहन का स्पीडो राडार गन की जद में आते ही महज एक सेकेंड में चालान कट जाएगा। जल्द ही जिले के सभी ट्रैफिक कर्मियों को स्पीडो राडार गन से लैस कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है।

इस हाईटेक उपकरण को इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस के स्टाल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल फोन से फोटो खींच कर एप के माध्यम से चालान काटने में दो से तीन मिनट लगते हैं। कई बार तेज रफ्तार वाहन काफी दूर निकल जाता है। इससे लोकेशन बदलने पर चालक गलत चालान का आरोप लगाने लगते हैं।

जानिए कैसे काम करेगा स्पीडो राडार गन यह उपकरण डाप्लर राडार तकनीक पर काम करता है। इसमें लगी राडार गन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं। जैसे ही कोई वाहन इसकी रेंज में आता है, तरंगें उससे टकराकर वापस आती हैं।