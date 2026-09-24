महेंद्रगढ़ में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 वाहनों के कटे चालान; 50 हजार से ज्यादा का वसूला जुर्माना

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं।

बुधवार को पुलिस टीम ने शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।



कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 60 वाहनों के चालान काटकर 50 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। साथ ही, गंभीर लापरवाही बरतने और कागजात पूरे न होने पर कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया।



ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और बिना कागजात के सड़क पर उतरने वाले चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है।