    तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, 100 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा मृतक

    By Gajendra Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:44 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि युवक 100 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक बाइक समेत ट्रक में फंस कर करीब 100 मीटर तक घिसटता चला गया। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।

    क्षेत्र के हल्दौनी गांव निवासी राधेश्याम झा नोएडा के सेक्टर-45 निवासी गौरव भाटिया के यहां ड्राइवर का काम करते थे। रोज की तरह ही 28 नवंबर की रात करीब नौ बजे ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लाैट रहे थे। ईकोटेक तीन क्षेत्र में पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।

    ट्रक समेत भागा चालक

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बाइक समेत रोड पर गिर गए। ट्रक के बीच में बाइक समेत फंस कर वह करीब 100 मीटर तक घिसटने से गंभीर घायल हो गए थे। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रक समेत मौके से भाग निकला था।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। बेटे कन्हैया लाल ने पुलिस को तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा।