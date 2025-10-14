Language
    ग्रेटर नोएडा में कूड़ा उठाने पर शुल्क वसूली पर सेक्टरवासियों ने किया विरोध, एसीईओ को सौंपा ज्ञापन

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:28 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-4 में कूड़ा उठाने के नाम पर अवैध वसूली का सेक्टरवासियों ने विरोध किया। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कृष्ण नागर ने एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस से मिलकर इस मुद्दे पर बात की और ज्ञापन सौंपा। एसीईओ ने समस्या का समाधान करने और दीपावली से पहले कार्रवाई का आश्वासन दिया।

     नोएडा में कूड़ा उठाने के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर पी-फोर की समस्याओं को लेकर सेक्टर निवासी एवं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस से मुलाकात की।

    कृष्ण नागर ने कहा की कूड़ा उठाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसका सेक्टर में विरोध शुरू हो गया है, जब से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई है तब से आज तक कभी अवैध चार्ज नहीं लगाया गया। यह सेक्टरवासियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। किसी भी कीमत पर इस वसूली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    इस संबंध में एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सेक्टर के अंदर गंदगी एवं पेड़ों की छंटाई और पटरियों की घास न काटे जाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले हर हाल मे समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर श्याम चौधरी आदि मौजूद रहे।