ग्रेटर नोएडा में कूड़ा उठाने पर शुल्क वसूली पर सेक्टरवासियों ने किया विरोध, एसीईओ को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर पी-फोर की समस्याओं को लेकर सेक्टर निवासी एवं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस से मुलाकात की।

कृष्ण नागर ने कहा की कूड़ा उठाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसका सेक्टर में विरोध शुरू हो गया है, जब से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई है तब से आज तक कभी अवैध चार्ज नहीं लगाया गया। यह सेक्टरवासियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। किसी भी कीमत पर इस वसूली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।