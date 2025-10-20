Language
    ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद के बाद दो पक्षाें में मारपीट

    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक बुजुर्ग महिला द्वारा स्कूटी खड़ी करने का विरोध करने पर युवकों ने उनसे बदसलूकी की और मारपीट की। बीच-बचाव करने आए एक व्यक्ति और उसके परिवार पर भी हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    स्कूटी खड़ी करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में शुक्रवार को स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। टावर के समीप फ्लैट के सामने कुछ युवक स्कूटी खड़े कर रहे थे। इस दौरान स्कूटी खड़े करने से इनकार करने पर दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला के बदसलूकी की।

    इस दौरान बीच बचाव के लिए आए एक निवासी के घर पर आकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। इस मामले पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गौर सिटी एक सोसाइटी के फर्स्ट एवेन्यू में पंकज पटेल ई टावर में परिवार के साथ रहते हैं। सोसाइटी के एच टावर के पास दो युवक ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फ्लैट के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर रहे थे। फ्लैट मालिक बुजुर्ग महिला ने स्कूटी खड़ी करने का विरोध किया।

    आरोप है कि दोनों युवकों ने बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी के साथ अभद्रता की। पंकज पटेल ने दोनों युवकों को समझाने का प्रयास किया तो उनसे भी गाली गलौज व हाथापाई करने लगे। सुरक्षा गार्डों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके कुछ देर बाद दोनों आरोपित अपने स्वजन व कुछ युवकों को लेकर उनके फ्लैट पर पहुंचे। उनको बाहर बात करने के लिए बुला कर उनके साथ व स्वजन से मारपीट की।

    इस विवाद में उनके सिर पर काफी चोट आई है। बीच बचाव के लिए आए बेटा, बेटी, पत्नी व दोस्त को काफी चोटें आई हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने बिसरख कोतवाली में दी थी। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।