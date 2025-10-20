ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद के बाद दो पक्षाें में मारपीट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में शुक्रवार को स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। टावर के समीप फ्लैट के सामने कुछ युवक स्कूटी खड़े कर रहे थे। इस दौरान स्कूटी खड़े करने से इनकार करने पर दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला के बदसलूकी की।

इस दौरान बीच बचाव के लिए आए एक निवासी के घर पर आकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। इस मामले पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गौर सिटी एक सोसाइटी के फर्स्ट एवेन्यू में पंकज पटेल ई टावर में परिवार के साथ रहते हैं। सोसाइटी के एच टावर के पास दो युवक ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फ्लैट के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर रहे थे। फ्लैट मालिक बुजुर्ग महिला ने स्कूटी खड़ी करने का विरोध किया।

आरोप है कि दोनों युवकों ने बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी के साथ अभद्रता की। पंकज पटेल ने दोनों युवकों को समझाने का प्रयास किया तो उनसे भी गाली गलौज व हाथापाई करने लगे। सुरक्षा गार्डों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके कुछ देर बाद दोनों आरोपित अपने स्वजन व कुछ युवकों को लेकर उनके फ्लैट पर पहुंचे। उनको बाहर बात करने के लिए बुला कर उनके साथ व स्वजन से मारपीट की।