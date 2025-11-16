ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर तीन की मौत; दो बच्चे गंभीर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बनारसी गांव के नजदीक दनकौर सिकंदराबाद रोड पर रविवार की सुबह भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना में दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के स्वजन का कहना है कि ट्रैक्टर चालक के लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ऊंची दनकौर निवासी हीरालाल ( 25 वर्ष ) अपनी भाभी तुलसी (36 वर्ष) और 12 वर्षीय भतीजी कुमकुम व 10 वर्षीय भतीजे देवा के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब उनकी बाइक दनकौर सिकंदराबाद रोड पर कनारसी गांव के नजदीक पहुंची इसी दौरान सामने से आ रही अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई।

दोनों बाइकों की भिड़ंत के बाद सभी लोग मुख्य सड़क पर ही गिर गये। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर के चालक की लापरवाही के कारण तीन लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया जिससे कुचलकर उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे में हीरालाल उनकी भाभी तुलसी और अन्य बाइक चालक गौरव निवासी जुनेदपुर की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दोनों बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूचना के बाद दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां तीन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा सभी मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही मृतकों के स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत दादरी के जारचा क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर अवस्था में पास स्थित अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने डेढ़ माह बाद अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।