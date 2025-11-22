Language
    ग्रेटर नोएडा: प्रसाद कांड के बाद सौ साल पुरानी परंपरा बंद, शीतला मंदिर में अब नहीं बंटेगा प्रसाद

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:40 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के शीतला मंदिर में प्रसाद खाने के बाद कई लोगों के बीमार होने के बाद, मंदिर प्रशासन ने सौ साल पुरानी प्रसाद वितरण की परंपरा को बंद कर दिया है। भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे भक्तों में निराशा है। मंदिर समिति ने मिलावट की आशंका के चलते यह कदम उठाया है।

    चक शाहबेरी गांव स्थित शीतला माता देवी मंदिर। जागरण

    अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चक शाहबेरी गांव स्थित शीतला माता मंदिर में आरती के बाद प्रसाद बांटने की सौ साल से चली आ रही परंपरा टूट गई है। ग्रामीणों ने अब कभी भी मंदिर में प्रसाद वितरण नहीं कराने का फैसला लिया है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया।

    बैठक में ही चंदा एकत्र कर मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया। घटना के बाद से अभी भी गांव में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को भी बिसरख पुलिस ने मंदिर परिसर पहुंचकर जांच की। पुलिस प्रसाद की जगह कास्टिक सोड़ा वितरित किए जाने की बात कह रही है।

    बुधवार को चक शाहबेरी गांव में प्रसाद खाने सात लोग बीमार हो गए थे। छह लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उसी दिन छुट्टी मिल गई थी। एक बुजुर्ग 60 वर्षीय विजय बहादुर अब भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सर्वोदय अस्पताल में उपचाराधीन है। हालांकि, उनकी हालत में खासा सुधार है। उन्हें जरनल वार्ड शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें शनिवार को रेफर करने की बात डाक्टर कह रहे हैं।

    मुंह में छाले पड़ने की वजह से उनसे अभी कुछ खाया-पीया नहीं जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल मंदिर के पुजारी शिव कुमार का है। उनसे भी अभी कुछ निगला नहीं जा रहा है। मुंह में छाले पड़ने के साथ गले में हल्की सूजन है। हालांकि प्रसाद खाने से बीमार अन्य सभी पांच लोगों की हालत अब सामान्य है। उन्होंने खाना-पीना भी शुरू कर दिया है।

    पुजारी शिव कुमार ने बताया कि मंदिर में सौ साल से आरती के बाद प्रसाद वितरण करने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन घटना के बाद मंदिर में पूरी तरह प्रसाद वितरण पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में केवल आरती होगी। प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा।

    स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फिलहाल सुबह-शाम आरती कराने का जिम्मेदारी बेटे आर्यन को सौंपी हुई है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। रविवार तक मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।

    यह है मामला

    शीतला मंदिर में बुधवार सुबह आरती के बाद प्रसाद खाने से मंदिर पुजारी शिव कुमार समेत सात लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। प्रसाद को कोई मंदिर के गेट पर बांधकर चला गया था। अक्सर पूजा करने के लिए आने वाले लोग मंदिर के कपाट न खुलने पर प्रसाद को गेट पर ही बांधकर चले जाते थे। जिसकी वजह से पुजारी को भी शक नहीं हुआ।

