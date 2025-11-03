Noida News: झाड़ियों में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव की तरफ जाने वाले रोड के समीप भूूखंड की झाड़ियों में सोमवार को एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के गले में धारदार हथियार के निशान हैं।

धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया है। युवक की उम्र 33 वर्ष के करीब है। घटना स्थल के आसपास खून पड़ा हुआ था। शराब के पाउच भी पड़े मिले।

आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में हमला कर युवक की हत्या की गई है। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।



