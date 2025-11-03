Language
    Noida News: झाड़ियों में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

    By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:53 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक युवक का शव झाड़ियों में मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। घटनास्थल पर शराब के पाउच भी मिले हैं, जिससे विवाद के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ग्रेटर नोएडा में एक झाड़ी में मिला युवक का शव।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव की तरफ जाने वाले रोड के समीप भूूखंड की झाड़ियों में सोमवार को एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के गले में धारदार हथियार के निशान हैं।

    धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया है। युवक की उम्र 33 वर्ष के करीब है। घटना स्थल के आसपास खून पड़ा हुआ था। शराब के पाउच भी पड़े मिले।

    आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में हमला कर युवक की हत्या की गई है। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।