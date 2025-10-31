बहन के घर आए युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने अपनी बहन के घर पर 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी दो सोसायटी के 14 एवेन्यू में शुक्रवार दोपहर को एक युवक ने 20 वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृतक की पहचान 36 वर्षीय विपिन सिंह के रूप में हुई है। वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा गांव का निवासी था। विपिन धारूहेड़ा में हीरो फैक्ट्री में कार्यरत था। वह कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर गौर सिटी दो आया हुआ था। शुक्रवार दोपहर उसने अचानक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
आत्महत्या का कारण अज्ञात
बिसरख थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस संबंध में गहनता से जांच कर रही है। पीड़ित स्वजन ने पुलिस को बताया कि विपिन कुछ देर पहले तक सामान्य था और परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहा था। उसके अचानक इस कदम से सभी हैरान और सदमे में हैं। पुलिस पीड़ित स्वजन से भी मामले को लेकर पूछताछ करेगी ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह का पता चल सके।
