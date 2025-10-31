बहन के घर आए युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी दो सोसायटी के 14 एवेन्यू में शुक्रवार दोपहर को एक युवक ने 20 वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान 36 वर्षीय विपिन सिंह के रूप में हुई है। वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा गांव का निवासी था। विपिन धारूहेड़ा में हीरो फैक्ट्री में कार्यरत था। वह कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर गौर सिटी दो आया हुआ था। शुक्रवार दोपहर उसने अचानक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।