ग्रेनो जमीन घोटाला: लोकेंद्र भाटी गिरफ्तार, प्राधिकरण की जमीन बेचने का आरोप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर क्राइम ब्रांच ने बिसरख गांव में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 51,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जिसकी कीमत ₹500 करोड़ है, बिल्डरों और दूसरों को बेचने के आरोप में बिसरख के रहने वाले लोकेंद्र भाटी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को CJM कोर्ट में पेश किया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। पुलिस लोकेंद्र को रात भर थाने में रखेगी। दैनिक जागरण ने बिसरख में हुए इस ₹500 करोड़ के ज़मीन घोटाले को प्रमुखता से कवर किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में खसरा नंबर 773 में 75,500 स्क्वायर मीटर (लगभग 90 बीघा) ज़मीन आती है। 2008 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उक्त खसरे की कुल ज़मीन में से 51,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का अधिग्रहण किया था। बाकी 24,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन बिना इस्तेमाल के छोड़ दी गई थी, और मूल निवासियों ने ज़मीन अपने नाम पर रजिस्टर कर ली थी।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2010 से 2023 तक नोटिफाइड 51,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन अलॉट नहीं की। आरोप है कि लोकेंद्र भाटी ने इसी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर ज़मीन बिल्डरों को बेच दी। बिल्डरों ने इस ज़मीन पर फ़्लैट और विला बना लिए। अगर अथॉरिटी ने यह ज़मीन अलॉट कर दी होती, तो रेवेन्यू लगभग दो हज़ार करोड़ रुपये होता। यह भी आरोप है कि आरोपी ने ज़मीन से ज़्यादा डीड भी बनवाए हैं।

लोकेंद्र की मां विद्यावती ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर आरोप लगाया कि उनके नाम पर ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच हुई, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2024 में अमीन कमीशन बनाया। कमीशन की जांच में आरोप सही पाए गए।