    AQI बिगाड़ रहे थे अवैध प्लांट, दादरी SDM की टीम ने 10 यूनिट्स पर लगाया ताला, नोटिस जारी

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:37 AM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध आरएमसी प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम दादरी के नेतृत्व में टीम ने दस प्लांटों का निरीक्षण किया, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। प्लांट बंद कर दिए गए हैं और मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। निवासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, क्योंकि प्रदूषण से वायु गुणवत्ता खराब हो रही थी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध रूप से चल रहे रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर एसडीएम दादरी अनुज नेहरा के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने ऐश डिविनो सोसाइटी के आसपास चल रहे दस आरएमसी प्लांटों का निरीक्षण किया।

    इनमें से किसी के पास वैध लाइसेंस या एनओसी के दस्तावेज नहीं मिले। टीम ने तत्काल इन प्लांटों को बंद करा दिया और संचालकों को नोटिस जारी किए। मौके पर मिली निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक दर्जन आवासीय सोसायटियों के निवासियों ने प्रदूषण की इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की थी। निवासी लंबे समय से धूल, धुएं और शोर से परेशान थे।

    आरएमसी प्लांटों और अवैध खनन सामग्री से निकलने वाली धूल के कारण क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ रहा था। निवासियों ने जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। टीम में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, खनन विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल थे।

    जांच के दौरान, एसडीएम दादरी अनुज नेहरा ने सभी दस प्लांटों को तत्काल बंद करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए। एसडीएम अनुज नेहरा ने बताया कि अवैध प्लांट संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मौके से कुछ सामग्री भी जब्त की गई है।

    एक विस्तृत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उद्योग को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से आरएमसी प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।