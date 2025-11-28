ग्रेटर नोएडा में 35 साल पुराने अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से गांव में मचा हड़कंप

खुर्जा तहसील प्रशासन ने गांव के समीप खाद के गड्ढों में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। ग्राम प्रधान पति सुदेश चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त कराने के आदेश के पालन किया है।

संवाद सहयोग, जहांगीरपुर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव आसफपुर में प्रशासन द्वारा लगभग 35 साल पुराना अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया।

तहसील प्रशासन के द्वारा कब्जेदारों से जमीन का विवरण मांगा गया। जिसके आधार पर खुर्जा तहसील के गांव आसफपुर में खाद के गड्ढों पर अवैध रूप से कब्जा पाया गया।

सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए तहसील खुर्जा से तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच बुलडोजर चलावाते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई पर उन्होंने शासन-प्रशासन का आभार जताया और जल्द ही सरकारी जमीन पर पार्क बनबाने की बात कही है।