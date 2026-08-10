‘थाने चलो, शिकायत मिली है’, ग्रेटर नोएडा में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने धमकाकर GST एडवाइजर से वसूले 29 लाख

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी जीएसटी सलाहकार से कार सवार बदमाशों ने धमका कर 29 लाख रुपये की फिरौती वसूल ली। तीन आरोपितों में से एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। घर से पालतु कुत्ते को सैलून की दुकान पर ले जाने निकले पीड़ित को रास्ते में रोक कर उसके नाम शिकायत मिलने का झांसा देकर कोतवाली चलने के नाम पर उसी की कार से ले गए।

पुलिस की पांच टीमें कर रहीं जांच असलहों के बल पर जानमाल की धमकी देकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब छह घंटे एनकाउंटर आदि की धमकी दी। पीड़ित ने बड़े भाई को फोन कर आरोपितों के बताए स्थान पर चौथे बदमाश को रकम दी, तब पीड़ित को छोड़ आरोपित फरार हो गए। फिलहाल वारदात का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की पांच टीमें लगी हैं।

ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर एक अंतर्गत एगिन रायल सोसायटी निवासी संदीप कुमार जीएसटी सलाहकार हैं। परिवार में माता-पिता, पत्नी व दो बच्चे हैं। बड़े भाई दिल्ली में रह कर आनलाइन मार्केंटिंग का कारोबार करते हैं। संदीप के मुताबिक, 20 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे घर से पालतु कुत्ते को लेकर ग्रैंड विटारा कार से निकले थे।

वर्दीधारी चलाने लगा पीड़ित की कार आरोप है कि ऐस एस्पायर सोसायटी की तरफ मुड़ते ही सामने से आई दूसरी गाड़ी से तीन लोग उतरे। इनमें से एक पुलिस की वर्दी में था, उसके कंधे पर दो स्टार थे। धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है, थाने चलना पड़ेगा। वर्दी देख वह साथ जाने को तैयार हो गए। वर्दी वाला उनकी गाड़ी चलाने लगा। दूसरा आरोपित पीछे बैठ गया।

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आरोपितों ने कुत्ते को किसी जानकार को देने की बात बोल गाड़ी एस्पायर सोसायटी के सामने टेकजोन-4 के पास रोकी। यहां भागने की कोशिश में संदीप की टी-शर्ट फट गई। उसे धमका कर कार में बिठा गौर सिटी से सेक्टर-32 मेट्रो स्टेशन होकर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। इस बीच रास्ते में कुत्ते को चौथे व्यक्ति को दे दिया।

आरोपितों ने धमकी देना शुरू किया संदीप के मुताबिक दोपहर 1:18 बजे उनकी गाड़ी जेवर टोल प्लाजा से निकली थी। आगे एक ढाबे पर गाड़ी रोककर एक व्यक्ति जिसे ये लोग दीवान कहकर बुला रहे थे, वह खाने का सामान और पानी लेकर आया। यहीं पर आरोपितों ने धमकी देना शुरू किया। रुपये का इंतजाम नहीं होने पर लखनऊ ले जाने व एनकाउंटर की बातें करने लगे। स्वजन को फोन कराकर पहले 50 फिर 30 लाख मांगे। मानसिक दबाव में आकर आरोपितों की बात माननी पड़ी।

वापसी में भी रास्ते भर धमकाया, मैकडोनल्ड से खरीदा बर्गर संदीप बड़े भाई को फोन कर रुपये का इंतजाम करने के लिए कहा, तब आरोपित आगे वाले टोल प्लाजा लौटे। रास्ते में धमकाते रहे। दोपहर 3:38 बजे जेवर टोल प्लाजा से होकर लौटे। नालेज पार्क से मैकडोनल्ड से बर्गर भी खरीदा।

धमकाने पर संदीप ने अपने मोबाइल फोन से बड़े भाई को लोकेशन भेज रुपये लेकर बुलाया। कुलदीप नाम के व्यक्ति को भाई ने 29 लाख रुपये दिए। रास्ते में आरोपितों में से एक ने उतरकर कुत्ते को वापस गाड़ी में लाया।

आरोपित संदीप को नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के पास सेक्टर-96 के अंडरपास में गाड़ी सहित छोड़कर निकल गए। किसी पर शक होने के सवाल पर संदीप ने बताया कि उनके दिल्ली एनसीआर में कई क्लाइंट हैं, आशंका जताई कि उनमें से किसी ने घटना को अंजाम दिया हो।