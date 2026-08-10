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    महिला कोच में सफर करना पड़ा महंगा, ग्रेटर नोएडा में तीन युवकों को पकड़ा, GRP ने लगाया जुर्माना

    By Ajab Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 11:19 AM (IST)

    दादरी रेलवे स्टेशन पर महिला सुरक्षा अभियान के तहत महिला कोच में यात्रा कर रहे तीन युवकों को पकड़ा गया। जीआरपी ने जन विश्वास रेलवे एक्ट के तहत उन पर जु ...और पढ़ें

    तीन युवकों को पकड़ा। फोटो - AI जनरेटेड

    तीन युवकों को पकड़ा। फोटो - AI जनरेटेड

    HighLights

    1. दादरी रेलवे स्टेशन पर महिला सुरक्षा अभियान।

    2. महिला कोच में यात्रा करते तीन युवक पकड़े गए।

    3. जन विश्वास रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना वसूला।

    संवाद सहयोगी, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में दादरी रेलवे स्टेशन पर महिला सुरक्षा अभियान के तहत की गई चेकिंग में महिला कोच में सफर कर रहे तीन युवकों को गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

    जीआरपी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को जन विश्वास रेलवे एक्ट के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान गाड़ी संख्या 64105 की महिला कोच में यात्रा करते हुए तीन यात्रियों को पकड़ा गया।

    पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान बेगम बाड़ा, थाना कवारसी, अलीगढ़ निवासी नवीन, सुरजीत व विश्वजीत निवासी सीर, हाथरस के रूप में हुई है।

    तीनों युवकों पर जुर्माना लगाया

    जीआरपी ने तीनों को जन विश्वास अधिनियम और रेलवे नियमों की जानकारी दी। नियम उल्लंघन पर पेनल्टी लगाए जाने की बात बताई गई। तीनों अपनी गलती मानते हुए पेनल्टी भरने के लिए सहमत हो गए।

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    इसके बाद उन्हें बुकिंग आफिस ले जाकर एमआर कटवाकर जुर्माना वसूला गया। उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।