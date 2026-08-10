ग्रेटर नोएडा में 4 फीट गहरे निर्माणाधीन नाले में गिरी कार, अचानक सामने आ गया था बाइक सवार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत तिलपता गोल चक्कर के समीप तेज रफ्तार कार एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि कार चालक को कोई चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बाहर निकल गया।

घटना दो दिन पहले की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार गोल चक्कर से दादरी की ओर तेज गति से जा रही थी। तभी अचानक सामने से एक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के लिए चालक ने कार अचानक मोड़ दी।