ग्रेटर नोएडा की स्मार्ट टाउनशिप में घर बनाने का मौका, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर में बनेगी ग्रुप हाउसिंग
ग्रेटर नोएडा के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग के लिए चार भूखंडों की योजना जल्द शुरू होगी। डीएमआईसी के अंतर्गत विकसित इस टाउनशिप में उद्योग, व्यवसाय और आवास की सुविधाए एक साथ मिलेंगी। औद्योगिक श्रेणी के बाद अब ग्रुप हाउसिंग की योजना लाई जा रही है, जिससे औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों को परिसर में ही आवास मिल सकेगा।
जागरण संवाददात, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप (आईआईटीजीएनएल) में लोगों को आशियाना पाने का मौका जल्द मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग के लिए चार भूखंडों की योजना अगले महीने या नए साल में लाने की तैयारी है। बिजली, पानी, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का काम पहले ही पूरा हो गया है।
दरअसल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत 750 एकड़ में अत्याधुनिक आईआईटीजीएनएल विकसित की जा रही है। एक ही परिसर में उद्योग, व्यावसायिक व आवास की सुविधा मिलेगी।
प्राधिकरण के मुताबिक उद्योगों के लिए 39, ग्रुप हाउसिंग के लिए चार और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आठ भूखंड आरक्षित किए गए हैं। औद्योगिक श्रेणी के अब तक 26 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
निवेश को इच्छुक तीन और कंपनियों को जल्द भूखंड आवंटित किए जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ-निदेशक आईआईटीजीएनएल प्रेरणा सिंह ने बताया कि औद्योगिक श्रेणी के बाद अब ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों की योजना लाने की तैयारी चल रही है।
चार भूखंडों के लिए पहली बार योजना लाई जाएगी। आईआईटीजीएनएल के एमडी एनजी रविकुमार ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंडों की योजना पर संबंधित विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में आवास की जरूरत महसूस की जा रही है। फ्लैट बनने से यहां की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों के लिए परिसर में ही आवास की सुविधा मिल जाएगी।
ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का क्षेत्रफल
- 34,000 वर्गमीटर
- 54,000 वर्गमीटर
- 94,000 वर्गमीटर
- 70,000 वर्गमीटर
