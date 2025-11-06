ग्रेटर नोएडा की स्मार्ट टाउनशिप में घर बनाने का मौका, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर में बनेगी ग्रुप हाउसिंग

जागरण संवाददात, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप (आईआईटीजीएनएल) में लोगों को आशियाना पाने का मौका जल्द मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग के लिए चार भूखंडों की योजना अगले महीने या नए साल में लाने की तैयारी है। बिजली, पानी, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का काम पहले ही पूरा हो गया है।

