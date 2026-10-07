ग्रेटर नोएडा में बढ़ेगी गोशालाओं की क्षमता, 500 से बढ़कर रखे जा सकेंगे 1000 गोवंश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के पौवारी और जलपुरा स्थित गोशाला की कुल क्षमता बढ़ाकर दोगुनी की जाएगी। अभी 500 गोवंश को रखने की क्षमता है। इसके अलावा यहां सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी।

प्राधिकरण ने इस पर काम शुरू कर दिया है। पौवारी गोशाला में चारदीवारी और नए शेड बनाने का काम किया जा रहा है। गोशाला में विद्युतीकरण का काम भी जल्द कराया जाएगा। पौवारी गोशाला में सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है।

यहां गायों के लिए तीन नए शेड बनाए जा रहे हैं। लगभग 21 बीघा में फैली पौवारी गोशाला में इस समय 500 से अधिक गोवंशी हैं। ग्रेटर नोएडा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लावारिस पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राधिकरण ने गोशालाओं की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है।