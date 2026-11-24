जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। दयानतपुर में गैस सिलिंडर से रिसाव के कारण एक परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ के बाद अब कंपनी और एजेंसी की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। हादसे में पिता-पुत्र की मौत और बहू-पोते के गंभीर रूप से झुलसने के मामले में स्वजन की शिकायत पर जेवर पुलिस ने गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी, संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस की तीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

गैस एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ FIR शिकायत में सिलिंडर की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही की आशंका जताई गई है। पुलिस ने कुशलपाल सिंह की शिकायत पर सोमवार रात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 125(बी) और 287 के तहत गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी, संबंधित गैस एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में सिलिंडर की गुणवत्ता, वाल्व, सील और रिफिलिंग प्रक्रिया में लापरवाही की आशंका जताई गई है।